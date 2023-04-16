Шербатова (Горсткина) Софья Николаевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Шербатова (Горсткина) Софья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1818

умерла 1858, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Щербатов Пётр Александрович16.?.1811 г.р.
Дети
Фон Люс (Щербатова) Варвара Петровна10.07.1830 г.р.
Щербатов Иоанн Петрович?.10.1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1830

Дочь: Фон Люс (Щербатова) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Щербатов Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
02.10.1832

Муж: Щербатов Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.10.1835

Сын: Щербатов Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Щербатов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Щербатов Александр Петрович

Отец ребёнка: Щербатов Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1858
Москва, город федерального значения Москва

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