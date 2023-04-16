Шербатова (Горсткина) Софья Николаевна
женский, родилась 1818
умерла 1858, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Щербатов Пётр Александрович16.?.1811 г.р.
Дети
Фон Люс (Щербатова) Варвара Петровна10.07.1830 г.р.
Щербатов Иоанн Петрович?.10.1835 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1830
Дочь: Фон Люс (Щербатова) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Щербатов Пётр Александрович
Бракосочетание
02.10.1832
Рождение ребёнка
?.10.1835
Отец ребёнка: Щербатов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щербатов Александр Петрович
Отец ребёнка: Щербатов Пётр Александрович
Смерть
1858