Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

09.11.1893

Дата смерти

03.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1893

Отец: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

Мать: Сумарокова-Эльстон Софья Михайловна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
08.05.1932

Жена: Сумарокова-Эльстон Наталия Николаевна

г. По, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
05.02.1933

Дочь: Ланд Софья Михайловна

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Наталия Николаевна

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
Смерть
03.07.1970
г. Лондон, Великобритания
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