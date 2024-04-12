Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1893
Дата смерти03.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1893
Бракосочетание
08.05.1932
г. По, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
05.02.1933
Дочь: Ланд Софья Михайловна
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Наталия Николаевна
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
Смерть
03.07.1970
г. Лондон, Великобритания