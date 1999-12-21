Сумарокова-Эльстон (Беллик) Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1908
Дата смерти21.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1932
г. По, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
05.02.1933
Дочь: Ланд Софья Михайловна
Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
Смерть
21.12.1999
г. Лондон, Великобритания