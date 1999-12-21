Сумарокова-Эльстон (Беллик) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова-Эльстон (Беллик) Наталия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1908

Дата смерти

21.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.05.1932

Муж: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич

г. По, Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
05.02.1933

Дочь: Ланд Софья Михайловна

Отец ребёнка: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
Смерть
21.12.1999
г. Лондон, Великобритания
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