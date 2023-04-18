Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна
Место рожденияг. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
Дата рождения05.02.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи
Отец ребёнка: Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чатер Мелани Сара
Отец ребёнка: Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд
Бракосочетание
1967
Муж: Ланд Энтони Марлинг
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Макдональд Эмма Татьяна
Отец ребёнка: Ланд Энтони Марлинг
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Ланд Анна-Мария Джени
Отец ребёнка: Ланд Энтони Марлинг