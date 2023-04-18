Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна

Место рождения

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика

Дата рождения

05.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933

Отец: Сумароков-Эльстон Михаил Николаевич

Мать: Сумарокова-Эльстон Наталия Николаевна

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи

Отец ребёнка: Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд

Бракосочетание
1958

Муж: Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чатер Мелани Сара

Отец ребёнка: Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд

Бракосочетание
1967

Муж: Ланд Энтони Марлинг

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Макдональд Эмма Татьяна

Отец ребёнка: Ланд Энтони Марлинг

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Ланд Анна-Мария Джени

Отец ребёнка: Ланд Энтони Марлинг

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