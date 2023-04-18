Макдональд (Ланд) Эмма Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макдональд (Ланд) Эмма Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Ланд Энтони Марлинг

Мать: Ланд Софья Михайловна

Бракосочетание
2001

Муж: Макдональд Кевин

Рождение ребёнка
2003

Сын: Макдональд Айзек

Отец ребёнка: Макдональд Кевин

Рождение ребёнка
2005

Сын: Макдональд Отто

Отец ребёнка: Макдональд Кевин

Рождение ребёнка
2007

Сын: Макдональд Сэм

Отец ребёнка: Макдональд Кевин

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