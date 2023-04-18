Макдональд (Ланд) Эмма Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: Ланд Энтони Марлинг
Мать: Ланд Софья Михайловна
Бракосочетание
2001
Муж: Макдональд Кевин
Рождение ребёнка
2003
Сын: Макдональд Айзек
Отец ребёнка: Макдональд Кевин
Рождение ребёнка
2005
Сын: Макдональд Отто
Отец ребёнка: Макдональд Кевин
Рождение ребёнка
2007
Сын: Макдональд Сэм
Отец ребёнка: Макдональд Кевин