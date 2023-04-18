Раскомб-Кинг (Коллингвуд-Энсти) Кэтрин Софи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскомб-Кинг (Коллингвуд-Энсти) Кэтрин Софи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд

Мать: Ланд Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Александер Джозеф Питер

Отец ребёнка: Александер Джон Чарльз

Бракосочетание
С 1987 по 2015

Муж: Раскомб-Кинг Мэтью Уильям

Рождение ребёнка
1989

Сын: Раскомб-Кинг Луис Патрик

Отец ребёнка: Раскомб-Кинг Мэтью Уильям

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Раскомб-Кинг Елена Софи

Отец ребёнка: Раскомб-Кинг Мэтью Уильям

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Рускомб-Кинг Мэри-Натали

Отец ребёнка: Раскомб-Кинг Мэтью Уильям

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