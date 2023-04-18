Раскомб-Кинг (Коллингвуд-Энсти) Кэтрин Софи
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд
Мать: Ланд Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1982
Отец ребёнка: Александер Джон Чарльз
Бракосочетание
С 1987 по 2015
Рождение ребёнка
1989
Отец ребёнка: Раскомб-Кинг Мэтью Уильям
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Раскомб-Кинг Елена Софи
Отец ребёнка: Раскомб-Кинг Мэтью Уильям
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Рускомб-Кинг Мэри-Натали
Отец ребёнка: Раскомб-Кинг Мэтью Уильям