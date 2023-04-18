Раскомб-Кинг Мэтью Уильям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскомб-Кинг Мэтью Уильям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1987 по 2015

Жена: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи

Рождение ребёнка
1989

Сын: Раскомб-Кинг Луис Патрик

Мать ребёнка: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Раскомб-Кинг Елена Софи

Мать ребёнка: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Рускомб-Кинг Мэри-Натали

Мать ребёнка: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи