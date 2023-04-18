Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна05.02.1933 г.р.
Дети
Раскомб-Кинг (Коллингвуд-Энсти) Кэтрин Софи1958 г.р.
Чатер (Коллингвуд-Энст) Мелани Сара1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Раскомб-Кинг (Коллингвуд-Энсти) Кэтрин Софи

Мать ребёнка: Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна

Бракосочетание
1958

Жена: Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чатер (Коллингвуд-Энст) Мелани Сара

Мать ребёнка: Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна

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