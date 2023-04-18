Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи
Мать ребёнка: Ланд Софья Михайловна
Бракосочетание
1958
Жена: Ланд Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чатер Мелани Сара
Мать ребёнка: Ланд Софья Михайловна