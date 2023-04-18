Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна05.02.1933 г.р.
Дети
Чатер (Коллингвуд-Энст) Мелани Сара1960 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Раскомб-Кинг (Коллингвуд-Энсти) Кэтрин Софи
Мать ребёнка: Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чатер (Коллингвуд-Энст) Мелани Сара
Мать ребёнка: Ланд (Сумарокова-Эльстон) Софья Михайловна