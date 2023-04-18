Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коллингвуд-Энсти Джон Десмонд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Раскомб-Кинг Кэтрин Софи

Мать ребёнка: Ланд Софья Михайловна

Бракосочетание
1958

Жена: Ланд Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чатер Мелани Сара

Мать ребёнка: Ланд Софья Михайловна