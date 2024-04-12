Сумароков-Эльстон (Эльстон) Феликс Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1820
Дата смерти30.10.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1820
Рождение ребёнка
05.10.1856
Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
29.05.1861
Сын: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович
Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1877
Харьков, Харківська область