Сумароков-Эльстон (Эльстон) Феликс Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумароков-Эльстон (Эльстон) Феликс Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.01.1820

Дата смерти

30.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.10.1856

Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1861

Сын: Сумароков-Эльстон Николай Феликсович

Мать ребёнка: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна

Смерть
30.10.1877
Харьков, Харківська область
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