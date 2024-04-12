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Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.10.1856

Дата смерти

18.06.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1856

Отец: Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич

Мать: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
04.04.1882

Жена: Юсупова Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1883

Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович

Мать ребёнка: Юсупова Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.03.1887

Сын: Юсупов Феликс Феликсович

Мать ребёнка: Юсупова Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.06.1928
г. Рим, Итальянское королевство
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