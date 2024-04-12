Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович
Место рождения
Дата рождения05.10.1856
Дата смерти18.06.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1856
Бракосочетание
04.04.1882
Рождение ребёнка
16.02.1883
Сын: Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович
Мать ребёнка: Юсупова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
11.03.1887
Мать ребёнка: Юсупова Зинаида Николаевна
Смерть
18.06.1928
г. Рим, Итальянское королевство