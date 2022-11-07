Юсупов Феликс Феликсович
мужской, родился 11.03.1887, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 27.07.1967, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецСумароков-Эльстон Феликс Феликсович05.10.1856 г.р.
МатьЮсупова Зинаида Николаевна20.09.1861 г.р.
Супруги
Юсупова (Романова) Ирина Александровна03.07.1895 г.р.
Дети
Шереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна21.03.1915 г.р.
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Рождение
11.03.1887
Бракосочетание
22.02.1914
Рождение ребёнка
21.03.1915
Дочь: Шереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна
Мать ребёнка: Юсупова (Романова) Ирина Александровна
Смерть
27.07.1967
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика