Шереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна

Шереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.03.1915

Дата смерти

30.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915

Отец: Юсупов Феликс Феликсович

Мать: Юсупова Ирина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
19.06.1938

Муж: Шереметев Николай Дмитриевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
01.03.1942

Дочь: Сфири Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Шереметев Николай Дмитриевич

г. Рим, Королевство Италия
Смерть
30.04.1983
муниципалитет Кормей-ан-Паризи, Иль-де-Франс, Французская республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close