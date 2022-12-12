Шереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна
Место рождения
Дата рождения21.03.1915
Дата смерти30.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915
Бракосочетание
19.06.1938
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
01.03.1942
Дочь: Сфири Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Шереметев Николай Дмитриевич
г. Рим, Королевство Италия
Смерть
30.04.1983
муниципалитет Кормей-ан-Паризи, Иль-де-Франс, Французская республика