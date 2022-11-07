Сфири (Шереметева) Ксения Николаевна 01.03.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сфири (Шереметева) Ксения Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.03.1942, г. Рим, Королевство Италия

Отец
Шереметев Николай Дмитриевич28.10.1904 г.р.
Мать
Шереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна21.03.1915 г.р.
Супруги
Сфири Илиас20.08.1932 г.р.
Дети
Вамвакидис (Сфири) Татьяна28.08.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1942

Отец: Шереметев Николай Дмитриевич

Мать: Шереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна

г. Рим, Королевство Италия

Бракосочетание
20.06.1965

Муж: Сфири Илиас

г. Афины, Королевство Греция

Рождение ребёнка
28.08.1968

Дочь: Вамвакидис (Сфири) Татьяна

Отец ребёнка: Сфири Илиас

г. Афины, Королевство Греция

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