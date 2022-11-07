Сфири (Шереметева) Ксения Николаевна
женский, родилась 01.03.1942, г. Рим, Королевство Италия
ОтецШереметев Николай Дмитриевич28.10.1904 г.р.
МатьШереметева (Юсупова) Ирина Феликсовна21.03.1915 г.р.
Супруги
Сфири Илиас20.08.1932 г.р.
Дети
Вамвакидис (Сфири) Татьяна28.08.1968 г.р.
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Рождение
01.03.1942
г. Рим, Королевство Италия
Бракосочетание
20.06.1965
Муж: Сфири Илиас
г. Афины, Королевство Греция
Рождение ребёнка
28.08.1968
Дочь: Вамвакидис (Сфири) Татьяна
Отец ребёнка: Сфири Илиас
г. Афины, Королевство Греция