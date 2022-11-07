Вамвакидис (Сфири) Татьяна
женский, родилась 28.08.1968, г. Афины, Королевство Греция
ОтецСфири Илиас20.08.1932 г.р.
МатьСфири (Шереметева) Ксения Николаевна01.03.1942 г.р.
Супруги
Яннакопулос Алексис1963 г.р.
Вамвакидис АнтонийНеизвестно г.р.
Дети
Вамвакидис Марилия17.07.2004 г.р.
Вамвакидис Ясмина-Ксения07.05.2006 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1968
Отец: Сфири Илиас
г. Афины, Королевство Греция
Бракосочетание
01.05.1996
Муж: Яннакопулос Алексис
г. Афины, Греческая республика
Бракосочетание
До 2004
Муж: Вамвакидис Антоний
Рождение ребёнка
17.07.2004
Дочь: Вамвакидис Марилия
Отец ребёнка: Вамвакидис Антоний
Рождение ребёнка
07.05.2006
Дочь: Вамвакидис Ясмина-Ксения
Отец ребёнка: Вамвакидис Антоний