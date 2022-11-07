Вамвакидис (Сфири) Татьяна 28.08.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вамвакидис (Сфири) Татьяна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.08.1968, г. Афины, Королевство Греция

Отец
Сфири Илиас20.08.1932 г.р.
Мать
Сфири (Шереметева) Ксения Николаевна01.03.1942 г.р.
Супруги
Яннакопулос Алексис1963 г.р.
Вамвакидис АнтонийНеизвестно г.р.
Дети
Вамвакидис Марилия17.07.2004 г.р.
Вамвакидис Ясмина-Ксения07.05.2006 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1968

Отец: Сфири Илиас

Мать: Сфири (Шереметева) Ксения Николаевна

г. Афины, Королевство Греция

Бракосочетание
01.05.1996

Муж: Яннакопулос Алексис

г. Афины, Греческая республика

Бракосочетание
До 2004

Муж: Вамвакидис Антоний

Рождение ребёнка
17.07.2004

Дочь: Вамвакидис Марилия

Отец ребёнка: Вамвакидис Антоний

Рождение ребёнка
07.05.2006

Дочь: Вамвакидис Ясмина-Ксения

Отец ребёнка: Вамвакидис Антоний

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