Сфири Илиас
Место рожденияг. Афины, Вторая Греческая республика
Дата рождения20.08.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Афины, Вторая Греческая республика
Бракосочетание
20.06.1965
Жена: Сфири Ксения Николаевна
г. Афины, Королевство Греция
Рождение ребёнка
28.08.1968
Дочь: Вамвакидис Татьяна
Мать ребёнка: Сфири Ксения Николаевна
г. Афины, Королевство Греция