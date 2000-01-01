Сфири Илиас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСфири Илиас

Сфири Илиас

avatar

Место рождения

г. Афины, Вторая Греческая республика

Дата рождения

20.08.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Афины, Вторая Греческая республика
Бракосочетание
20.06.1965

Жена: Сфири Ксения Николаевна

г. Афины, Королевство Греция
Рождение ребёнка
28.08.1968

Дочь: Вамвакидис Татьяна

Мать ребёнка: Сфири Ксения Николаевна

г. Афины, Королевство Греция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close