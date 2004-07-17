Вамвакидис Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вамвакидис Антоний

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.2004

Дочь: Вамвакидис Марилия

Мать ребёнка: Вамвакидис Татьяна

Бракосочетание
До 2004

Жена: Вамвакидис Татьяна

Рождение ребёнка
07.05.2006

Дочь: Вамвакидис Ясмина-Ксения

Мать ребёнка: Вамвакидис Татьяна

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