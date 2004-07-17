Вамвакидис Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.2004
Дочь: Вамвакидис Марилия
Мать ребёнка: Вамвакидис Татьяна
Бракосочетание
До 2004
Жена: Вамвакидис Татьяна
Рождение ребёнка
07.05.2006
Дочь: Вамвакидис Ясмина-Ксения
Мать ребёнка: Вамвакидис Татьяна