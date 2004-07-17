Вамвакидис Марилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вамвакидис Марилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2004

Отец: Вамвакидис Антоний

Мать: Вамвакидис Татьяна

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