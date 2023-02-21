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Шереметев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1904

Дата смерти

05.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.06.1938

Жена: Шереметева Ирина Феликсовна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
01.03.1942

Дочь: Сфири Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Шереметева Ирина Феликсовна

г. Рим, Королевство Италия
Смерть
05.02.1979
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Похоронен в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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