Шереметев Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1904
Дата смерти05.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.06.1938
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
01.03.1942
Дочь: Сфири Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Шереметева Ирина Феликсовна
г. Рим, Королевство Италия
Смерть
05.02.1979
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Похоронен в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.