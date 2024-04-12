Сумарокова (Маруцци) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1790
Дата смерти07.01.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1790
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Оболенская Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1829
Дочь: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
25.10.1830
Дочь: Голицына Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1857
Место погребения: кл.Алдро-Невской лавры, Санкт-Петербург