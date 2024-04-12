Сумарокова (Маруцци) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Маруцци) Александра Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.09.1790

Дата смерти

07.01.1857

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Оболенская Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович

Рождение ребёнка
05.09.1829

Дочь: Сумарокова-Эльстон Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1830

Дочь: Голицына Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков Сергей Павлович

Смерть
07.01.1857
Место погребения: кл.Алдро-Невской лавры, Санкт-Петербург
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