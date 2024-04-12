Голицына (Сумарокова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Сумарокова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.10.1830

Дата смерти

24.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1830

Отец: Сумароков Сергей Павлович

Мать: Сумарокова Александра Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
13.01.1849

Муж: Голицын Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.10.1853

Сын: Голицын Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1857

Дочь: Голицына Александра Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1859

Дочь: Родзянко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович

Пау, Жирона, Каталония, Королевство Испания
Рождение ребёнка
26.03.1865

Дочь: Свербеева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.09.1867

Дочь: Хитрово Елена Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.07.1871

Сын: Голицын Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович

Павловск, Царскосельский уезд
Смерть
24.01.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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