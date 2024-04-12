Голицына (Сумарокова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1830
Дата смерти24.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1830
Бракосочетание
13.01.1849
Рождение ребёнка
?.10.1853
Сын: Голицын Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1857
Дочь: Голицына Александра Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1859
Дочь: Родзянко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович
Пау, Жирона, Каталония, Королевство Испания
Рождение ребёнка
26.03.1865
Дочь: Свербеева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович
Рождение ребёнка
?.09.1867
Дочь: Хитрово Елена Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1871
Сын: Голицын Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Голицын Николай Михайлович
Павловск, Царскосельский уезд
Смерть
24.01.1902