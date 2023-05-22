Родзянко (Голицына) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянко (Голицына) Анна Николаевна

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Место рождения

Пау, Жирона, Каталония, Королевство Испания

Дата рождения

12.07.1859

Дата смерти

14.02.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Пау, Жирона, Каталония, Королевство Испания
Бракосочетание
15.01.1884

Муж: Родзянко Михаил Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Родзянко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Родзянко Михаил Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.02.1929