Родзянко (Голицына) Анна Николаевна
Место рожденияПау, Жирона, Каталония, Королевство Испания
Дата рождения12.07.1859
Дата смерти14.02.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Пау, Жирона, Каталония, Королевство Испания
Бракосочетание
15.01.1884
Рождение ребёнка
01.12.1884
Сын: Родзянко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Родзянко Михаил Владимирович
Смерть
14.02.1929