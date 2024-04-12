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Голицын Николай Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.11.1820

Дата смерти

23.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1820

Отец: Голицын Михаил Николаевич

Мать: Голицына Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
13.01.1849

Жена: Голицына Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.10.1853

Сын: Голицын Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1857

Дочь: Голицына Александра Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1859

Дочь: Родзянко Анна Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна

Пау, Жирона, Каталония, Королевство Испания
Рождение ребёнка
26.03.1865

Дочь: Свербеева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.09.1867

Дочь: Хитрово Елена Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.07.1871

Сын: Голицын Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна

Павловск, Царскосельский уезд
Смерть
23.03.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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