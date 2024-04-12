Голицын Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.11.1820
Дата смерти23.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1820
Бракосочетание
13.01.1849
Жена: Голицына Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
?.10.1853
Сын: Голицын Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
12.07.1857
Дочь: Голицына Александра Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1859
Дочь: Родзянко Анна Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна
Пау, Жирона, Каталония, Королевство Испания
Рождение ребёнка
26.03.1865
Дочь: Свербеева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
?.09.1867
Дочь: Хитрово Елена Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
03.07.1871
Сын: Голицын Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Голицына Мария Сергеевна
Павловск, Царскосельский уезд
Смерть
23.03.1885