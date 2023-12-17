Голицын Михаил Николаевич
мужской, родился 07.10.1796, дачного хозяйства "Архангельское", Красногорск, Московская область
умер 25.10.1863, Москва, город федерального значения Москва
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Голицын Николай Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна
Дочь: Голицына Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна
Сын: Голицын Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна
Дочь: Волкова (Голицына) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна
Сын: Голицын Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна
Дочь: Голицына Софья Михайловна
Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна