Голицын Михаил Николаевич 07.10.1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Михаил Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.10.1796, дачного хозяйства "Архангельское", Красногорск, Московская область

умер 25.10.1863, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Голицына (Вяземская) Анна Николаевна07.07.1796 г.р.
Дети
Голицын Николай Михайлович08.11.1820 г.р.
Голицын Лёв Михайлович12.03.1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

дачного хозяйства "Архангельское", Красногорск, Московская область

Бракосочетание
30.01.1820

Жена: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
08.11.1820

Сын: Голицын Николай Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.03.1822

Сын: Голицын Лёв Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1826

Дочь: Голицына Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.01.1827

Сын: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
09.05.1829

Дочь: Волкова (Голицына) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
02.11.1830

Сын: Голицын Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.06.1834

Дочь: Голицына Софья Михайловна

Мать ребёнка: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Смерть
25.10.1863
Москва, город федерального значения Москва

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