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Голицын Михаил Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.11.1830

Дата смерти

05.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1830

Отец: Голицын Михаил Николаевич

Мать: Голицына Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1866

Жена: Голицына Вера Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1867

Сын: Голицын Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Вера Фёдоровна

Прочноокопская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.12.1869

Дочь: Кёнике Вера Михайловна

Мать ребёнка: Голицына Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.07.1871

Сын: Голицын Лёв Михайлович

Мать ребёнка: Голицына Вера Фёдоровна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
05.01.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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