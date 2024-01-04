Голицын Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1830
Дата смерти05.01.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1830
Бракосочетание
1866
Жена: Голицына Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.05.1867
Сын: Голицын Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Голицына Вера Фёдоровна
Прочноокопская, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.12.1869
Дочь: Кёнике Вера Михайловна
Мать ребёнка: Голицына Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.07.1871
Мать ребёнка: Голицына Вера Фёдоровна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
05.01.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург