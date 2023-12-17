Голицын Лёв Михайлович 23.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Лёв Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.07.1871, Тбилиси, ქ. თბილისი

умер Около 1919, Умань, Черкаська область

Отец
Голицын Михаил Михайлович02.11.1830 г.р.
Мать
Голицына (Гельцер) Вера Фёдоровна26.07.1846 г.р.
Супруги
Голицына (Сарычева) Дарья МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Голицын Мстислав Львович30.03.1896 г.р.
Голицына Сусанна Львовна01.11.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1871

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына (Гельцер) Вера Фёдоровна

Тбилиси, ქ. თბილისი

Рождение ребёнка
30.03.1896

Сын: Голицын Мстислав Львович

Мать ребёнка: Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна

Плоское, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Голицына Сусанна Львовна

Мать ребёнка: Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна

Плоское, Шаховская, Московская область

Бракосочетание
08.11.1899

Жена: Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1902

Сын: Голицын Михаил Львович

Мать ребёнка: Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1910

Сын: Сосновский (Попов) Борис Львович

Мать ребёнка: Попова Александра Никаноровна

Новомихайловское, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
19.12.1913

Дочь: Попова Ева Львовна

Мать ребёнка: Попова Александра Никаноровна

Новомихайловское, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
28.04.1916

Сын: Попов Лёв Львович

Мать ребёнка: Попова Александра Никаноровна

Новомихайловское, Шаховская, Московская область

Смерть
Около 1919
Умань, Черкаська область

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