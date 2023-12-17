Голицын Лёв Михайлович
мужской, родился 23.07.1871, Тбилиси, ქ. თბილისი
умер Около 1919, Умань, Черкаська область
ОтецГолицын Михаил Михайлович02.11.1830 г.р.
МатьГолицына (Гельцер) Вера Фёдоровна26.07.1846 г.р.
Супруги
Голицына (Сарычева) Дарья МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Голицын Мстислав Львович30.03.1896 г.р.
Голицына Сусанна Львовна01.11.1897 г.р.Показать еще 4
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Рождение
23.07.1871
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
30.03.1896
Мать ребёнка: Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна
Плоское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Голицына Сусанна Львовна
Мать ребёнка: Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна
Плоское, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
08.11.1899
Рождение ребёнка
26.05.1902
Мать ребёнка: Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1910
Сын: Сосновский (Попов) Борис Львович
Мать ребёнка: Попова Александра Никаноровна
Рождение ребёнка
19.12.1913
Дочь: Попова Ева Львовна
Мать ребёнка: Попова Александра Никаноровна
Рождение ребёнка
28.04.1916
Сын: Попов Лёв Львович
Мать ребёнка: Попова Александра Никаноровна
Смерть
Около 1919
Умань, Черкаська область