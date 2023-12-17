Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Голицын Лёв Михайлович23.07.1871 г.р.
Дети
Голицын Мстислав Львович30.03.1896 г.р.
Голицына Сусанна Львовна01.11.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1896

Сын: Голицын Мстислав Львович

Отец ребёнка: Голицын Лёв Михайлович

Плоское, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Голицына Сусанна Львовна

Отец ребёнка: Голицын Лёв Михайлович

Плоское, Шаховская, Московская область

Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Голицын Лёв Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1902

Сын: Голицын Михаил Львович

Отец ребёнка: Голицын Лёв Михайлович

Смерть
Неизвестно

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