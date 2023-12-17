Голицына (Сарычева) Дарья Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Голицын Лёв Михайлович23.07.1871 г.р.
Дети
Голицын Мстислав Львович30.03.1896 г.р.
Голицына Сусанна Львовна01.11.1897 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1896
Отец ребёнка: Голицын Лёв Михайлович
Плоское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Голицына Сусанна Львовна
Отец ребёнка: Голицын Лёв Михайлович
Плоское, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
08.11.1899
Рождение ребёнка
26.05.1902
Отец ребёнка: Голицын Лёв Михайлович
Смерть
Неизвестно