город Тбилиси, ქ. თბილისი (на 2014) — Familio

Тбилиси

ქ. თბილისი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
თბილისი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР
город Тбилиси2201

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქ. თბილისი
ქ. თბილისიC. TbilisiМужчин: 502890. Женщин: 605827. Всего: 1108717.

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