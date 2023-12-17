Кёнике (Голицына) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кёнике (Голицына) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1869

Отец: Голицын Михаил Михайлович

Мать: Голицына Вера Фёдоровна

Бракосочетание
1890

Муж: Котляревский Николай Амвросиевич

Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: Котляревская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Котляревский Николай Амвросиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Котляревский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Котляревский Николай Амвросиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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