Кёнике (Голицына) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1869
Отец: Голицын Михаил Михайлович
Мать: Голицына Вера Фёдоровна
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: Котляревская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Котляревский Николай Амвросиевич
Рождение ребёнка
10.02.1895
Сын: Котляревский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Котляревский Николай Амвросиевич
Смерть
Неизвестно