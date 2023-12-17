Котляревский Николай Амвросиевич
мужской, родился 30.01.1861
умер 1910
Супруги
Кёнике (Голицына) Вера Михайловна30.12.1869 г.р.
Дети
Котляревская Татьяна Николаевна17.06.1891 г.р.
Котляревский Михаил Николаевич10.02.1895 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: Котляревская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кёнике (Голицына) Вера Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1895
Сын: Котляревский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кёнике (Голицына) Вера Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1910