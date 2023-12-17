Котляревский Николай Амвросиевич 30.01.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Котляревский Николай Амвросиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.01.1861

умер 1910

Супруги
Кёнике (Голицына) Вера Михайловна30.12.1869 г.р.
Дети
Котляревская Татьяна Николаевна17.06.1891 г.р.
Котляревский Михаил Николаевич10.02.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Жена: Кёнике (Голицына) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: Котляревская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кёнике (Голицына) Вера Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Котляревский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кёнике (Голицына) Вера Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1910

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