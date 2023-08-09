Сумарокова (Голицына) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Голицына) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Голицын Василий Сергеевич

Мать: Голицына Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сумарокова Мария Павловна

Отец ребёнка: Сумароков Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1793

Сын: Сумароков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Сумароков Павел Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков Павел Иванович

Смерть
1847
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