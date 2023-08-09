Сумарокова (Голицына) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сумарокова Мария Павловна
Отец ребёнка: Сумароков Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1793
Сын: Сумароков Сергей Павлович
Отец ребёнка: Сумароков Павел Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847