Сумароков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумароков Павел Иванович

Сумароков Павел Иванович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

06.09.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сумарокова Мария Павловна

Мать ребёнка: Сумарокова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1793

Сын: Сумароков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Сумарокова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумарокова Мария Васильевна

Смерть
06.09.1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close