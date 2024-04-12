Сумароков Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти06.09.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сумарокова Мария Павловна
Мать ребёнка: Сумарокова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1793
Сын: Сумароков Сергей Павлович
Мать ребёнка: Сумарокова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1846