Голицына (Бутурлина) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1735
Дата смерти20.03.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Голицын Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Дочь: Голицына Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Сын: Голицын Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Дочь: Голицына Александра Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Сын: Голицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Дочь: Голицына Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Сын: Голицын Александр Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Дочь: Сумарокова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Дочь: Голицына Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Дочь: Норова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич
Дочь: Голицына Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич