Голицына (Бутурлина) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Бутурлина) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1735

Дата смерти

20.03.1816

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1757

Муж: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
29.?.1758

Сын: Голицын Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Голицына Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
После 1760

Сын: Голицын Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
06.05.1761

Дочь: Голицына Александра Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
?.08.1762

Сын: Голицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.11.1764

Дочь: Голицына Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Голицын Александр Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
31.10.1765

Сын: Голицын Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Сумарокова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Голицына Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.10.1769

Сын: Голицын Борис Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.01.1770

Дочь: Норова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
19.04.1771

Дочь: Голицына Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Сергеевич

Смерть
20.03.1816
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