Сумарокова (Маруцци Фон Дер Пален) Екатерина Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Маруцци Фон Дер Пален) Екатерина Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Сумарокова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович

Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Сумароков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков Сергей Павлович

Смерть
1857
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