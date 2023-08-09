Сумарокова (Маруцци Фон Дер Пален) Екатерина Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Сумарокова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Сумароков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сумароков Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857