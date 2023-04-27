Нестеренко Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.03.1923
Рождение ребёнка
1925
Сын: Нестеренко Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Нестеренко Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Нестеренко Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна
Смерть
Неизвестно