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Нестеренко Афанасий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.03.1923

Жена: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Нестеренко Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Нестеренко Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Нестеренко Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Нестеренко (Оболенская) Марина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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