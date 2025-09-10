Толстой Лёв Николаевич 09.09.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Лёв Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.09.1828, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умер 20.11.1910, Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Мать
Толстая (Волконская) Мария Николаевна10.11.1790 г.р.
Отец
Толстой Николай Ильич26.06.1794 г.р.
Супруги
Толстая (Берс) Софья Андреевна22.08.1844 ст. г.р.
Дети
Толстой Сергей Львович28.07.1863 г.р.
Сухотина (Толстая) Татьяна Львовна04.10.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1828

Отец: Толстой Николай Ильич

Мать: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния

Место жительства
Неизвестно
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
Неизвестно
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Место жительства
По 1837
Москва, город федерального значения Москва

Место жительства
С 1837 по 1840
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
По 1847
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Место жительства
С 1847
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
С 1848
Москва, город федерального значения Москва

Место жительства
С 1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
23.09.1862

Жена: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1863

Сын: Толстой Сергей Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
04.10.1864

Дочь: Сухотина (Толстая) Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
22.05.1866

Сын: Толстой Илья Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
20.05.1869

Сын: Толстой Лёв Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
12.02.1871

Дочь: Оболенская (Толстая) Мария Львовна

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
13.06.1872

Сын: Толстой Пётр Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
22.04.1874

Сын: Толстой Николай Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Толстая Варвара Львовна

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
06.12.1877

Сын: Толстой Андрей Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Толстой Михаил Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Толстой Алексей Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.06.1884

Дочь: Толстая Александра Львовна

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Толстой Иван Львович

Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
20.11.1910
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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