Толстой Лёв Николаевич
мужской, родился 09.09.1828, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умер 20.11.1910, Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
МатьТолстая (Волконская) Мария Николаевна10.11.1790 г.р.
ОтецТолстой Николай Ильич26.06.1794 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Дочь: Сухотина (Толстая) Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Сын: Толстой Илья Львович
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Сын: Толстой Лёв Львович
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Дочь: Оболенская (Толстая) Мария Львовна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Сын: Толстой Пётр Львович
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Дочь: Толстая Варвара Львовна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Дочь: Толстая Александра Львовна
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна
Сын: Толстой Иван Львович
Мать ребёнка: Толстая (Берс) Софья Андреевна