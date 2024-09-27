Толстая Варвара Львовна
женский, родилась 01.11.1875, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умерла 01.11.1875, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
МатьТолстая (Берс) Софья Андреевна22.08.1844 ст. г.р.
ОтецТолстой Лёв Николаевич09.09.1828 г.р.
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Рождение
01.11.1875
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.11.1875
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область