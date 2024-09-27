Толстая Варвара Львовна 01.11.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая Варвара Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.11.1875, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умерла 01.11.1875, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Мать
Толстая (Берс) Софья Андреевна22.08.1844 ст. г.р.
Отец
Толстой Лёв Николаевич09.09.1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: Толстой Лёв Николаевич

Мать: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
01.11.1875
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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