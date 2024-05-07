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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9Пятигорск. Уездный.При р. Подкумке.От С.-Петербурга 2195¼, От Тифлиса 432¼76351263912Церквей: православных 2, римско-католическая 1, армяно-григорианская 1. Почтовая контора, почтовая и телеграфная станции. Отделение почтовых экипажей. Учебные заведения: Показать все
Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9Пятигорск, окружной город.на левом берегу Подкумка.14088331*)5334Церквей: православных 3, армяно-григорианская 1, римско-католическая 1, молитвенный дом еврейский 1. Театр 1. Бань 15, купальных зданий при минеральных водах 13. Мельниц Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88336Пятигорскгород краев.знач.44°03'43°04'L-38-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7727000001г Пятигорск#Н/Д