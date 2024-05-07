город Пятигорск, город Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Пятигорск

город-курорт Пятигорск, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

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Екатерина БурлаченкоПятигорск - Легенды Старого Города

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
9Пятигорск. Уездный.При р. Подкумке.От С.-Петербурга 2195¼, От Тифлиса 432¼76351263912Церквей: православных 2, римско-католическая 1, армяно-григорианская 1. Почтовая контора, почтовая и телеграфная станции. Отделение почтовых экипажей. Учебные заведения: Показать все

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
9Пятигорск, окружной город.на левом берегу Подкумка.14088331*)5334Церквей: православных 3, армяно-григорианская 1, римско-католическая 1, молитвенный дом еврейский 1. Театр 1. Бань 15, купальных зданий при минеральных водах 13. Мельниц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край
88336Пятигорскгород краев.знач.44°03'43°04'L-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск
7727000001г Пятигорск#Н/Д
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