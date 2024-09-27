Оболенская (Толстая) Мария Львовна
женский, родилась 12.02.1871, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умерла 27.11.1906, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
МатьТолстая (Берс) Софья Андреевна22.08.1844 ст. г.р.
ОтецТолстой Лёв Николаевич09.09.1828 г.р.
Супруги
Оболенский Николай Леонидович28.11.1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1871
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.06.1897
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.1906
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область