Оболенская (Толстая) Мария Львовна 12.02.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская (Толстая) Мария Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.02.1871, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умерла 27.11.1906, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Мать
Толстая (Берс) Софья Андреевна22.08.1844 ст. г.р.
Отец
Толстой Лёв Николаевич09.09.1828 г.р.
Супруги
Оболенский Николай Леонидович28.11.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1871

Отец: Толстой Лёв Николаевич

Мать: Толстая (Берс) Софья Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
02.06.1897

Муж: Оболенский Николай Леонидович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
27.11.1906
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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