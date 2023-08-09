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Оболенский Николай Леонидович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.11.1872

Дата смерти

12.02.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.06.1897

Жена: Оболенская Мария Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.01.1908

Жена: Оболенская Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Оболенский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1911

Дочь: Оболенская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1915

Сын: Оболенский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1916

Дочь: Ван Аутрив Д’Идевалле Елена Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.02.1934
г. Брюгге, Королевство Бельгия