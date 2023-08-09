Оболенский Николай Леонидович
Место рождения
Дата рождения28.11.1872
Дата смерти12.02.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1897
Жена: Оболенская Мария Львовна
Бракосочетание
?.01.1908
Рождение ребёнка
15.12.1909
Сын: Оболенский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
21.07.1911
Дочь: Оболенская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
06.08.1915
Сын: Оболенский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1916
Дочь: Ван Аутрив Д’Идевалле Елена Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Наталья Михайловна
Смерть
12.02.1934
г. Брюгге, Королевство Бельгия