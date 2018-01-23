Оболенская (Толстая) Елизавета Валериановна 23.01.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская (Толстая) Елизавета Валериановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.01.1852

умерла 15.04.1935, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Толстая Мария Николаевна19.03.1930 г.р.
Отец
Толстой Валериан Петрович19.10.1813 г.р.
Супруги
Оболенский Леонид Дмитриевич28.01.1844 г.р.
Дети
Оболенский Николай Леонидович28.11.1872 г.р.
Маклакова (Оболенская) Мария Леонидовна28.04.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1852

Отец: Толстой Валериан Петрович

Мать: Толстая Мария Николаевна

Бракосочетание
18.01.1871

Муж: Оболенский Леонид Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.11.1872

Сын: Оболенский Николай Леонидович

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.04.1874

Дочь: Маклакова (Оболенская) Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.02.1876

Дочь: Долинино-Иванская (Оболенская) Александра Леонидовна

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.06.1877

Сын: Оболенский Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Тульская Губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1879

Сын: Оболенский Лёв Леонидович

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Оболенский Георгий (Юрий) Леонидович

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.08.1881

Дочь: Абрикосова (Оболенская) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.06.1886

Дочь: Оболенская Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Смерть
15.04.1935
Москва, город федерального значения Москва

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