Оболенская (Толстая) Елизавета Валериановна
женский, родилась 23.01.1852
умерла 15.04.1935, Москва, город федерального значения Москва
МатьТолстая Мария Николаевна19.03.1930 г.р.
ОтецТолстой Валериан Петрович19.10.1813 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Оболенский Николай Леонидович
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Дочь: Маклакова (Оболенская) Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Дочь: Долинино-Иванская (Оболенская) Александра Леонидовна
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Сын: Оболенский Михаил Леонидович
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Сын: Оболенский Лёв Леонидович
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Сын: Оболенский Георгий (Юрий) Леонидович
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Дочь: Абрикосова (Оболенская) Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Дочь: Оболенская Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич