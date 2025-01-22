Толстая Мария Николаевна
женский, родилась 19.03.1930, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умерла 06.04.1912, Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область
МатьТолстая (Волконская) Мария Николаевна10.11.1790 г.р.
ОтецТолстой Николай Ильич26.06.1794 г.р.
Супруги
Толстой Валериан Петрович19.10.1813 г.р.
Де Клен Гектор Виктор1831 г.р.
Дети
Толстой Пётр ВалериановичОколо 1848 г.р.
Нагорнова (Толстая) Варвара Валериановна09.01.1850 г.р.Показать еще 4
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Бракосочетание
С 03.11.1847 по 1857
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Толстой Пётр Валерианович
Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1850
Дочь: Нагорнова (Толстая) Варвара Валериановна
Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1851
Сын: Толстой Николай Валерианович
Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович
Покровское, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.01.1852
Дочь: Оболенская (Толстая) Елизавета Валериановна
Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: Денисенко (Толстая) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Де Клен Гектор Виктор
Смерть
06.04.1912
Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение
19.03.1930
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстой Фёдор Валерианович
Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович