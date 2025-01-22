Толстая Мария Николаевна 19.03.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстая Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.03.1930, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умерла 06.04.1912, Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область

Мать
Толстая (Волконская) Мария Николаевна10.11.1790 г.р.
Отец
Толстой Николай Ильич26.06.1794 г.р.
Супруги
Толстой Валериан Петрович19.10.1813 г.р.
Де Клен Гектор Виктор1831 г.р.
Дети
Толстой Пётр ВалериановичОколо 1848 г.р.
Нагорнова (Толстая) Варвара Валериановна09.01.1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 03.11.1847 по 1857

Муж: Толстой Валериан Петрович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Толстой Пётр Валерианович

Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1850

Дочь: Нагорнова (Толстая) Варвара Валериановна

Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Толстой Николай Валерианович

Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович

Покровское, Покровский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
23.01.1852

Дочь: Оболенская (Толстая) Елизавета Валериановна

Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович

Бракосочетание
1861

Муж: Де Клен Гектор Виктор

Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: Денисенко (Толстая) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Де Клен Гектор Виктор

Смерть
06.04.1912
Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область

Рождение
19.03.1930

Отец: Толстой Николай Ильич

Мать: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Фёдор Валерианович

Отец ребёнка: Толстой Валериан Петрович

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