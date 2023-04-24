Оболенская (Сухотина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Сухотина) Наталья Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.01.1882

Дата смерти

11.11.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882

Отец: Сухотин Михаил Сергеевич

Мать: Сухотина Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.01.1908

Муж: Оболенский Николай Леонидович

Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Оболенский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1911

Дочь: Оболенская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1915

Сын: Оболенский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1916

Дочь: Ван Аутрив Д’Идевалле Елена Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович

Пирогово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.11.1925
г. Канны, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика
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