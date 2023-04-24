Оболенская (Сухотина) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.01.1882
Дата смерти11.11.1925
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882
Бракосочетание
?.01.1908
Рождение ребёнка
15.12.1909
Сын: Оболенский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович
Рождение ребёнка
21.07.1911
Дочь: Оболенская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович
Рождение ребёнка
06.08.1915
Сын: Оболенский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович
Рождение ребёнка
29.12.1916
Дочь: Ван Аутрив Д’Идевалле Елена Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Леонидович
Смерть
11.11.1925
г. Канны, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская республика