Арцимович Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1859
Дата смерти20.05.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 11.01.1895 по 1907
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Арцимович Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Арцимович Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Ежова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1901
Дочь: Арцимович Мириам Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Арцимович Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.11.1904
Сын: Арцимович Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцимович Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна
Смерть
20.05.1933
Лудза, Ludzas novads