Арцимович Михаил Викторович
мужской, родился 07.06.1859
умер 20.05.1933, Лудза, Ludzas novads
ОтецАрцимович Виктор Антонович19.04.1820 г.р.
МатьАрцимович (Жемчужникова) Анна МихайловнаПо 14.05.1831 г.р.
Супруги
Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна14.01.1876 г.р.
Дети
Арцимович Виктор Михайлович10.10.1895 г.р.
Арцимович Михаил Михайлович26.10.1897 г.р.Показать еще 5
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Рождение
07.06.1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцимович Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Бракосочетание
С 11.01.1895 по 1907
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Арцимович Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Арцимович Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Ежова (Арцимович) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1901
Дочь: Арцимович Мириам Михайловна
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Арцимович Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.11.1904
Сын: Арцимович Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна
Смерть
20.05.1933
Лудза, Ludzas novads