Арцимович Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцимович Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1859

Дата смерти

20.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 11.01.1895 по 1907

Жена: Толстая Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Арцимович Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Арцимович Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Ежова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: Арцимович Мириам Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Арцимович Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.11.1904

Сын: Арцимович Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Екатерина Васильевна

Смерть
20.05.1933
Лудза, Ludzas novads
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