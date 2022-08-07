Арцимович Михаил Викторович 07.06.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арцимович Михаил Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.06.1859

умер 20.05.1933, Лудза, Ludzas novads

Отец
Арцимович Виктор Антонович19.04.1820 г.р.
Мать
Арцимович (Жемчужникова) Анна МихайловнаПо 14.05.1831 г.р.
Супруги
Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна14.01.1876 г.р.
Дети
Арцимович Виктор Михайлович10.10.1895 г.р.
Арцимович Михаил Михайлович26.10.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1859

Отец: Арцимович Виктор Антонович

Мать: Арцимович (Жемчужникова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
С 11.01.1895 по 1907

Жена: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Арцимович Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Арцимович Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Ежова (Арцимович) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: Арцимович Мириам Михайловна

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Арцимович Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
18.11.1904

Сын: Арцимович Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Толстая (Горяинова) Екатерина Васильевна

Смерть
20.05.1933
Лудза, Ludzas novads

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