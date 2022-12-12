Арцимович Владимир Михайлович
Место рожденияг. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения17.03.1903
Дата смерти25.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903
г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.05.1930
Сын: Арцимович Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Арцимович Александра Романовна
Латвия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Арцимович Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Арцимович Александра Романовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Арцимович Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Арцимович Александра Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1944
Усть-Ангарск, город Лесосибирск, Красноярский край