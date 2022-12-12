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Арцимович Владимир Михайлович

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Место рождения

г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

17.03.1903

Дата смерти

25.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903

Отец: Арцимович Михаил Викторович

Мать: Толстая Екатерина Васильевна

г. Сувалки, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.05.1930

Сын: Арцимович Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Арцимович Александра Романовна

Латвия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Арцимович Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Арцимович Александра Романовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Арцимович Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Арцимович Александра Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арцимович Александра Романовна

Смерть
25.04.1944
Усть-Ангарск, город Лесосибирск, Красноярский край
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