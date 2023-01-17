Арцимович (Зедина) Александра Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1930
Сын: Арцимович Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович
Латвия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Арцимович Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Арцимович Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Бауска, Bauskas novads