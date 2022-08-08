Арцимович (Зедина) Александра Романовна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Арцимович (Зедина) Александра Романовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1896

умерла 1993, Бауска, Bauskas novads

Супруги
Арцимович Владимир Михайлович17.03.1903 г.р.
Дети
Арцимович Михаил Владимирович08.05.1930 г.р.
Арцимович Владимир Владимирович1933 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцимович Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
08.05.1930

Сын: Арцимович Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович

Латвия

Рождение ребёнка
1933

Сын: Арцимович Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Арцимович Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович

Смерть
1993
Бауска, Bauskas novads

Мы используем куки для улучшения работы сайта.