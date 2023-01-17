Арцимович (Зедина) Александра Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцимович (Зедина) Александра Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1930

Сын: Арцимович Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович

Латвия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Арцимович Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Арцимович Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцимович Владимир Михайлович

Смерть
1993
Бауска, Bauskas novads
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