Арцимович (Зедина) Александра Романовна
женский, родилась 1896
умерла 1993, Бауска, Bauskas novads
Супруги
Арцимович Владимир Михайлович17.03.1903 г.р.
Дети
Арцимович Михаил Владимирович08.05.1930 г.р.
Арцимович Владимир Владимирович1933 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1930
Сын: Арцимович Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович
Латвия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Арцимович Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Арцимович Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Арцимович Владимир Михайлович
Смерть
1993
Бауска, Bauskas novads