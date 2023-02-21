Горяинова (Браун) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
03.09.1874
Сын: Горяинов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1876
Дочь: Толстая Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1879
Сын: Горяинов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Горяинов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1888
Дочь: Горяинова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боборыкина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич
Смерть
1926