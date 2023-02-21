Горяинова (Браун) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Браун) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1871

Муж: Горяинов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.1874

Сын: Горяинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.01.1876

Дочь: Толстая Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.11.1879

Сын: Горяинов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Горяинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1888

Дочь: Горяинова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боборыкина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Горяинов Василий Николаевич

Смерть
1926
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