Арцимович (Римская-Корсакова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцимович (Римская-Корсакова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1836

Дата смерти

07.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1836

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Арцимович Владимир Антонович

Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Безобразова Вера Антоновна

Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Арцимович Мария Антоновна

Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дерюжинская Софья Антоновна

Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Виктор Антонович

Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцимович Антон Антонович

Смерть
07.07.1900
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