Арцимович (Римская-Корсакова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1836
Дата смерти07.07.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1836
Рождение ребёнка
1857
Сын: Арцимович Владимир Антонович
Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Безобразова Вера Антоновна
Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Арцимович Мария Антоновна
Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дерюжинская Софья Антоновна
Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцимович Виктор Антонович
Отец ребёнка: Арцимович Антон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1900