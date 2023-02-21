Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Коландс Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюжинский Борис Владимирович
Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно