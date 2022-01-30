Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1865

умерла Неизвестно

Отец
Арцимович Антон Антонович1832 г.р.
Мать
Арцимович (Римская-Корсакова) Ольга Владимировна03.01.1836 г.р.
Супруги
Дерюжинский Владимир Фёдорович1861 г.р.
Римский-Корсаков Михаил Михайлович08.09.1871 г.р.
Дети
Дерюжинский Глеб Владимирович01.08.1888 г.р.
Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Арцимович Антон Антонович

Мать: Арцимович (Римская-Корсакова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюжинский Борис Владимирович

Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Смерть
Неизвестно

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