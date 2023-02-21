Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Арцимович Антон Антонович

Мать: Арцимович Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Коландс Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюжинский Борис Владимирович

Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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