Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна
женский, родилась 1865
умерла Неизвестно
ОтецАрцимович Антон Антонович1832 г.р.
МатьАрцимович (Римская-Корсакова) Ольга Владимировна03.01.1836 г.р.
Супруги
Дерюжинский Владимир Фёдорович1861 г.р.
Римский-Корсаков Михаил Михайлович08.09.1871 г.р.
Дети
Дерюжинский Глеб Владимирович01.08.1888 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюжинский Борис Владимирович
Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Дерюжинский Владимир Фёдорович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно