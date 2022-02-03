Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна
женский, родилась 1893, Севастополь, Города, Таврическая губерния
умерла Неизвестно
МатьДерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна1865 г.р.
ОтецДерюжинский Владимир Фёдорович1861 г.р.
Супруги
Коландс Николай Митрофанович12.03.1889 г.р.
Дети
Коландс Александра Николаевна11.07.1916 г.р.
Головачёва Татьяна НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головачёва Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович
г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1916
Дочь: Коландс Александра Николаевна
Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно