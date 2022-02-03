Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1893, Севастополь, Города, Таврическая губерния

умерла Неизвестно

Мать
Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна1865 г.р.
Отец
Дерюжинский Владимир Фёдорович1861 г.р.
Супруги
Коландс Николай Митрофанович12.03.1889 г.р.
Дети
Коландс Александра Николаевна11.07.1916 г.р.
Головачёва Татьяна НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Мать: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головачёва Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коландс Николай Митрофанович

Рождение ребёнка
11.07.1916

Дочь: Коландс Александра Николаевна

Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Смерть
Неизвестно

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