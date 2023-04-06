Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
11.07.1916
Дочь: Коландс Александра Николаевна
Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головачёва Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович
г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно