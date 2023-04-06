Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Мать: Дерюжинская Софья Антоновна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
11.07.1916

Дочь: Коландс Александра Николаевна

Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головачёва Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Коландс Николай Митрофанович

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коландс Николай Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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