Дерюжинский Владимир Фёдорович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерюжинский Владимир Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1861

умер 21.10.1920

Супруги
Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна1865 г.р.
Дети
Дерюжинский Глеб Владимирович01.08.1888 г.р.
Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюжинский Борис Владимирович

Мать ребёнка: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович

Мать ребёнка: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Смерть
21.10.1920

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