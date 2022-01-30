Дерюжинский Владимир Фёдорович
мужской, родился 1861
умер 21.10.1920
Супруги
Дети
Дерюжинский Глеб Владимирович01.08.1888 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюжинский Борис Владимирович
Мать ребёнка: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович
Мать ребёнка: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Коландс (Дерюжинская) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Дерюжинская (Арцимович) Софья Антоновна
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
21.10.1920