Дерюжинский Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюжинский Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

21.10.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович

Мать ребёнка: Дерюжинская Софья Антоновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Коландс Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Дерюжинская Софья Антоновна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюжинский Борис Владимирович

Мать ребёнка: Дерюжинская Софья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюжинская Софья Антоновна

Смерть
21.10.1920
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