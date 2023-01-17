Дерюжинский Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти21.10.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Дерюжинский Глеб Владимирович
Мать ребёнка: Дерюжинская Софья Антоновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Коландс Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Дерюжинская Софья Антоновна
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюжинский Борис Владимирович
Мать ребёнка: Дерюжинская Софья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1920